غلق قاعات الأفراح وأنشطة أخرى 9 مساء من السبت المقبل - فيديو

كتب : محمد نصار

12:16 م 24/03/2026 تعديل في 01:09 م

غلق قاعات الأفراح

تبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026 في تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح من الساعة 9 مساء.

غلق قاعات الأفراح 9 مساء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، متحدث الوزارة، إن هذا التطبيق يأتي تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بخطة ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وأضاف متحدث الوزارة، في تصريح خاص لمصراوي، أن قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها تخضع لقرار رئيس مجلس الوزراء لأنها من الأنشطة العامة التي يشملها قرار المواعيد الدائمة للمحلات.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم

شدد الدكتور خالد قاسم، على أن جميع الأنشطة التي تخضع لقانون المحال العامة وقراراته تنظيم عملها ستخضع لمواعيد قرار رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من السبت المقبل.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة ستصدر بيانا تفصيليا خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر قبل نحو أسبوع أن يكون غلق المحال يوميا اعتبارا من يوم 28 مارس في تمام الساعة 9 مساء باستثناء الخميس والجمعة ليكون الغلق الساعة 10 مساء.

