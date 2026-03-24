قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

واستبعد المسؤولون، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن توافق طهران على المطالب الأمريكية في أي جولة جديدة من المفاوضات التي انهارت في 28 فبراير/شباط مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومن المرجّح أن تشمل المطالب الأمريكية فرض قيود على برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية.