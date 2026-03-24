أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في الفرع الجديد للمرحلة الأولى من رياض الأطفال بداية من اليوم الثلاثاء 24 مارس ولمدة شهر، في إطار انطلاق مبادرة المدارس المصرية- الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ بفرع جديد بكرمة سيتي طريق العين السخنة، عبر الرابط التالي: هنا



وأكدت الوزارة أن التقديم يتم حصريًّا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ولن يُقبل أي طلب تقديم يتم بأية وسيلة أخرى، أو خارج الفترة الزمنية المعلنة، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشارت الوزارة إلى أن المدارس المصرية- الألمانية تقدم نظامًا تعليميًّا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويجمع هذا النظام بين المنهج المصري وتعليم اللغة والثقافة الألمانية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ونوهت الوزارة بأن المناهج تدرس بلغات متعددة؛ حيث تُعد اللغة الألمانية لغة التدريس الأساسية، إلى جانب الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية المصرية؛ حفاظًا على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة ثانية، ابتداء من الصف الأول، على أن تُدرس مادتا الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

نظام يوم كامل ومناهج حديثة لتنمية مهارات الطلاب

وتعتمد هذه المدارس نظام اليوم الدراسي الكامل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتُطبق مناهج تفاعلية حديثة تستهدف تنمية مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وروح المبادرة، والوعي البيئي، والمهارات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بالتغذية الصحية.

وتعد مبادرة 100 مدرسة مصرية ألمانية مبادرة من وزارة التربية والتعليم المصرية، بدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة، ومعهد جوته، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج (ZfA)، وتُدار سلسلة المدارس المصرية- الألمانية برعاية شركة إميرالد للتطوير التعليمي؛ لضمان تقديم تجربة تربوية بأعلى المعايير التعليمية.

ونوهت الوزارة بأن التقديم يقتصر على المرحلة الأولى من رياض الأطفال (KG1)، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، وعلى رأسها استيفاء الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية، وفق ترتيب سن المتقدمين في 1 أكتوبر 2026، وبناءً على نتائج المقابلات الشخصية للتلاميذ، في إطار خطة التشغيل التدريجي المعتمدة للمبادرة.

وتُهيب الوزارة بأولياء الأمور، لمتابعة كل ما يستجد بشأن المدارس المصرية- الألمانية، متابعة الصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هنا