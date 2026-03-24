وزير الزراعة يوجه الشكر للعاملين بالوزارة لجهودهم خلال عيد الفطر

كتب : محمد عبدالناصر

12:06 م 24/03/2026 تعديل في 12:12 م

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر وتقدير لجميع الباحثين والمهندسين والأطباء البيطريين والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة ومديرياتها، تقديراً لجهودهم الاستثنائية وتواجدهم الميداني المكثف على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير ، أن العمل الدؤوب في المعامل البحثية، وغرف عمليات حماية الأراضي، والمحطات البحثية، الإرشادية، ساهم بشكل مباشر في استقرار منظومة الأمن الغذائي وضمان تقديم الخدمات للمزارعين والمصدرين دون توقف، مشيداً بروح المسؤولية الوطنية التي أظهرها أبناء الوزارة في كافة المواقع.

استمرار دعم منظومة الأمن الغذائي

وشدد فاروق على أن الوزارة ستواصل تسخير كافة إمكانياتها البحثية والخدمية لدعم الفلاح المصري وتنمية القطاع الزراعي، معرباً عن فخره بالكوادر البشرية التي أثبتت كفاءة عالية في إدارة الملفات الحيوية خلال فترات العطلات الرسمية.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم ومواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود وبذل أقصى طاقة ممكنة لتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة. كما دعا جميع العاملين بالوزارة إلى الاستمرار في الابتكار وتقديم الحلول الميدانية والبحثية التي تخدم المزارع المصري، وتساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي القومي.

وزارة الزراعة علاء فاروق الأمن الغذائي الفلاح المصري التنمية الزراعية

فيديو قد يعجبك



طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"
مدارس

قد تلاحظها أثناء المشي.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع "القاتل الصامت"
نصائح طبية

أنجلينا جولي تكشف عن تلقيها رسالة مؤثرة من فتاة غزاوية
زووم

قرار مرتقب بزيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة خلال أيام
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

