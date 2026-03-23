حذر الدكتور عبد الله نعمة، الكاتب والباحث السياسي، من تصاعد العمليات العسكرية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن المشهد ينذر بمزيد من التعقيد في ظل تحركات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض.

وقال نعمة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON": إن الجبهة الجنوبية مفتوحة، وأن إسرائيل تسعى إلى التوغل بعد استهداف الجسور، في خطوة تهدف إلى عزل المنطقة وقطع خطوط الإمداد.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي، أن إسرائيل ترى أن تدمير الجسور يحد من وصول الدعم إلى حزب الله، بالتوازي مع تنفيذ تحركات عسكرية من عدة اتجاهات، ما يشكل "كماشة" تضيق الخناق على المنطقة، وتفرض واقعًا ميدانيًا جديدًا.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إضعاف قدرات حزب الله في الميدان وتعقيد وصول الإمدادات اللازمة له.

وتابع نعمة، أن إسرائيل تتبع سياسة "الأرض المحروقة" في جنوب لبنان، محذرًا من احتمالات اجتياح مناطق جنوب نهر الليطاني، في ظل اعتبار تل أبيب أن هذه المواجهة تمثل معركة وجود بالنسبة لحزب الله.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يتجاوز مجرد الرد المحدود إلى خلق معادلة جديدة على الأرض تخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية.

وأكد الباحث السياسي أن هناك تحركات دبلوماسية تقودها مصر بالتعاون مع تركيا لوقف التصعيد في المنطقة، إلا أن الموقف الإسرائيلي لا يزال يشدد على ضرورة إدراج حزب الله ضمن أي تسوية سياسية قادمة، ما يعقد فرص التهدئة في الوقت الراهن.

وأوضح أن هذه الشروط الإسرائيلية تجعل من الصعب التوصل إلى تفاهمات سريعة، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية الميدانية.

واختتم نعمة حديثه بالتأكيد أن المنطقة مقبلة على مرحلة بالغة الخطورة، وأن نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حسمًا.

وشدد على أن استمرار التصعيد دون أفق سياسي قد يقود إلى مواجهة أوسع تعصف بالاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة بأكملها.