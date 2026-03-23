كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك خطة مكثفة تستهدف الانتهاء من تركيب نحو مليون و300 ألف عداد كودي على مستوى الجمهورية، وذلك بحلول شهر مايو المقبل، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفين وتحسين كفاءة منظومة التحصيل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تنفيذ خطة التوسع في تركيب العدادات الكودية، خاصة بالمناطق العشوائية والمباني المخالفة، بما يساهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي وضمان حصول المواطنين على خدمة مستقرة وآمنة.

وأشار إلى أن العدادات الكودية تمكن المشتركين من الحصول على الكهرباء بشكل قانوني دون اشتراطات تتعلق بملكية الوحدة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات بسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات التنفيذ في مختلف الشركات، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات الموضوعة في هذا الملف الحيوي.