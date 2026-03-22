أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة التزايد والترسية بالمزايدة العامة لأعمال فك وإزالة ونقل وبيع أجزاء أصناف ومهمات من ترام الرمل بالإسكندرية.

جاء ذلك طبقًا لقرار لجنة البت الرئيسية رقم (1006) بتاريخ 6 يناير 2026 بخصوص فتح المظاريف المالية وإجراء التزايد والترسية في المزايدة العامة لأعمال فك وازالة ونقل وبيع أجزاء أصناف ومهمات من ترام الرمل (الرمل - فيكتوريا) بالإسكندرية، والذي تم اعتماده من السلطة المختصة بتاريخ 8 يناير 2026.

وحصل مصراوي على نص نتيجة المزايدة، والتي تضمنت الترسية بالمزايدة العامة الخاصة بأعمال فك وازالة ونقل وبيع أجزاء أصناف ومهمات من ترام الرمل (الرمل - فيكتوريا) بالإسكندرية، طبقًا لشروط الهيئة المطروحة بكراسة الشروط والمواصفات ونص القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات، على النحو التالي:

1- ترسية اللوط رقم (1) الخاص ببيع أجزاء من عدد 41 قطارًا يحتوي كل قطار على 3 عربات + أجزاء عدد (1) عربة قطار مفردة، والبيع بالمقطوعية لكامل اللوط على المتزايد (منشأة عز الدين محمد خميس عابوه) بمبلغ 76 مليونًا و500 ألف جنيه (فقط ستة وسبعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) غير شامل كافة الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة.

2- ترسية اللوط رقم (2) الخاص ببيع المهمات الموجودة بورشة مصطفى كامل ومسار ومحطات ترام الرمل، وهي عبارة عن (مكونات المعدات الميكانيكية - المحولات ومعدات وغرف التغذية - البنية الأساسية السكك - الشبكة الكهربائية)، والبيع بالمقطوعية لكامل اللوط على المتزايد (شركة الشروق للمقاولات والتجارة - مصطفى محمد جابر وشريكته) بمبلغ 100 مليون و100 ألف جنيه (فقط مائة مليون ومائة ألف جنيه لا غير) غير شامل كافة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.