أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الممطرة على عدد من المناطق، ما ينذر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن غطاءً سحابيًا ممطرًا يؤثر على مناطق من شمال الصعيد، خاصة المنيا ومناطق من أسيوط، بالإضافة إلى مناطق من جنوب ووسط سيناء، وكذلك خليج السويس.

وأضافت أن هذه الحالة الجوية من المتوقع أن تمتد لتؤثر على سوهاج، مع فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا، مشيرة إلى أن بعض مناطق سيناء قد تشهد أمطارًا غزيرة تصل إلى حد السيول.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق المعرضة لسقوط الأمطار الغزيرة والسيول، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.