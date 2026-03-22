الأرصاد تحذر من طقس ثالث يوم عيد الفطر 2026

كتب : عمرو صالح

04:00 ص 22/03/2026
    جانب من الغيوم
    اثار الغيوم
    غيوم في سماء محافظة كفر الشيخ
    الغيوم في سماء كفر الشيخ
    غيوم في سماء المحافظة
    غيوم
    مشهد آخر للغيوم
    مشهد للغيوم
    غيوم ورياح متوسطة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2026، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2026، على معظم أنحاء البلاد.
وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية من الساعة (4) إلى (9) صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتوافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من شمال الصعيد وخليجى السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (حوالى 20%) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

واضطراب فى الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40) و(50) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2) إلى (3) أمتار.

وحذرت الأرصاد من احتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية ، مع فرص لتساقط حبات البرد على بعض المناطق ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وذلك على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟
ما الفوائد الصحية لممارسة الرياضة صباحا يوميا؟
وزارة الدفاع السعودية: رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض
خطوبة ملك أحمد زاهر.. 20 صورة ومعلومة
مأساة في حديقة الزوراء.. نمر يحاول افتراس مراهقًا أمام الزوار بالعراق
الالتهاب السحائي يهدد بريطانيا.. ارتفاع الإصابات واصطفاف المئات للحصول

