كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2026، والموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2026، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية من الساعة (4) إلى (9) صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتوافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من شمال الصعيد وخليجى السويس والعقبة وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (حوالى 20%) إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

واضطراب فى الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40) و(50) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2) إلى (3) أمتار.

وحذرت الأرصاد من احتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية ، مع فرص لتساقط حبات البرد على بعض المناطق ونشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وذلك على بعض المناطق.