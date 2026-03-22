أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع بسهولة من المنزل، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن هذه الخدمة تعتمد على تطبيقات رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على الهواتف التي تستخدم خاصية NFC، ويمكن للهاتف من خلالها قراءة الكارت وشحنه مباشرة.

خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل، كالتالي:

- تفعيل خاصية NFC على الموبايل.

- تحميل تطبيق «سهل» المعتمد من شركة توزيع الكهرباء.

- توصيل كارت العداد بالموبايل عن طريق وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه.

- اختيار خدمة شحن كارت الكهرباء.

- إدخال المبلغ المراد شحنه، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة (بطاقات الخصم، المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات الائتمان).

- توصيل الكارت بالموبايل مرة أخرى حتى يتم تحميل الرصيد عليه.

- إدخال الكارت في العداد من أجل تسجيل الشحنة الجديدة.