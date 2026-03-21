أكد الدكتور عبد الله السيد، الباحث الاقتصادي والمحاضر في جامعة سيتي بلندن، أن الأزمة الراهنة المتعلقة بالنفط الإيراني ومضيق هرمز ليست مشكلة إنتاج بقدر ما هي مشكلة لوجستية تتعلق بكيفية وصول النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال السيد خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن الإمدادات النفطية متاحة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تأمين الممرات الملاحية والبنية التحتية اللازمة لنقلها.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن القرار الأخير برفع العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهر واحد، إلى جانب قرار وكالة الطاقة بالإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي على مدى أربعة أشهر، كان بمثابة إشارة للأسواق أكثر من كونه تغييرًا هيكليًا في أسواق الطاقة.

وأوضح أن هذه القرارات هدفت إلى امتصاص الصدمة الأولية وطمأنة المستثمرين، لكنها لم تعالج الأسباب الجذرية للاضطراب.

وتابع السيد أن هذه الخطوات ساهمت في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت، حيث انخفض سعر النفط من 120 دولارًا للبرميل إلى نحو 97 دولارًا، قبل أن يعود ويرتفع مجددًا إلى حدود 112 دولارًا.

وأكد أن هذا التقلب يعكس استمرار المخاطر المرتبطة بالوضع الإقليمي، وأن الأسواق لا تزال حساسة لأي تطورات عسكرية أو سياسية في المنطقة.

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن هذه القرارات أعطت الأسواق انطباعًا بأن هناك سيطرة على المشهد، لكنها لم تُحدث تحولًا جوهريًا في بنية العرض والطلب.

ولفت إلى أن المخاطر ما زالت قائمة في أسعار النفط، وأن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى قفزة سعرية جديدة تتجاوز المستويات المسجلة سابقًا.

وأكد السيد أن استقرار أسواق النفط مرتبط بشكل مباشر باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، موضحًا أن الاعتماد على الإجراءات المؤقتة لن يحل المشكلة، وأن الحلول المستدامة تتطلب اتفاقيات سياسية تضمن حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.

