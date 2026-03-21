يحتفل العالم اليوم 21 مارس، بعيد الأم 2026، المناسبة السنوية التي تأتي لتكريم المرأة وتجسد مشاعر الحنان والرعاية التي تمنحها لأبنائها.

ويحرص المصورون كل عام على التقاط الصور التذكارية لأجمل لحظات الأمومة، ليس فقط بين البشر، بل أيضًا في عالم الحيوان، إذ تعكس صورهم المشاعر العميقة والروابط القوية بين الأم وأبنائها بطريقة طبيعية ومؤثرة.

عدسات جلال المسيري تحتفل بعيد الأم 2026

والتقطت عدسات الفنان جلال المسري، في هذه المناسبة، مشاهد مؤثرة للأمومة عند الحيوانات، إذ جسدت الصور المشاعر العميقة بين الأمهات وصغارها بشكل رائع وطبيعي في محمية ماساي مارا بكينيا.

وأظهرت الصور الروابط القوية بين الأمهات وفلذات كبدهن، لتكون شاهدة على الحنان والرعاية التي يمكن أن نستشفها من عالم الحيوان بطريقة فنية رائعة.

من هو جلال المسري؟

ويُعتبر جلال المسري من أبرز المصورين المصريين والعالميين، إذ شارك في 125 معرضًا محليًا وعربيًا ودوليًا، منها 5 معارض فردية بمكتبة الإسكندرية ومكتبة الزاوية الحمراء، إضافة إلى عروض في سفارات مصر ببرلين وفيينا بالتعاون مع مكتب العلاقات الخارجية الدولية ووزارة الثقافة.

حصل "المسري" على لقب "فنان عالمي" من الاتحاد الدولي للتصوير، ونال 41 جائزة في مصر والأردن والسعودية والصين وألمانيا والولايات المتحدة وصربيا واليابان والعراق وفلسطين والإمارات، مما يعكس تميزه الفني وقدرته على نقل المشاعر الإنسانية والحيوانية بأسلوب متقن وراقي.

وتأتي هذه الصور في عيد الأم كتجسيد حي للأمومة، لتذكّر الجميع بأن الحنان والرعاية لا يقتصران على البشر فقط، بل هما قيمة عالمية تتجلى في كل مخلوقات الأرض، وتبرز القوة والجمال الطبيعي للرابطة بين الأم وصغيرها، سواء في عالم الحيوان أو حياة الإنسان.

