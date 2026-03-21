الصحفيين تقرر تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية لـ3أبريل

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 21/03/2026

نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 3 إبريل المقبل.

وأوضح بيان النقابة أن التأجيل يأتي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (25%) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم «76» لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «10304» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2025م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعام 2025م، وكذا تقرير مجلس النقابة.

كما تستقبل النقابة اقتراحات الزملاء وتعديلاتهم المقترحة على لائحة القيد، وميثاق الشرف الصحفي، وذلك عبر إيميل النقابة أو تسليمها رسميًا بمجمع الخدمات في الدور الأول.

نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين

