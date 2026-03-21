تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إمام بالأوقاف: فرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة الرحم

أكد الشيخ عمر عبدالعزيز، أحد أئمة وزارة الأوقاف، أن فرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة الرحم والتزاور، مشددًا على أن هذه العبادة واجبة على كل مسلم، وهي من أعظم القربات التي أمر الله بها في كتابه العزيز.

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من 40 مدينة جديدة

أكد الدكتور عبدالله أبو خضرا، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بنى سويف، أن مشروع المونوريل يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة النقل في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على وسائل النقل الأخضر الحديثة والصديقة للبيئة.

السفير المصري الأسبق في تل أبيب: العلاقة مع إسرائيل تحتاج لإعادة صياغة

السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل عاطف سالم، يوكد أن العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تبادل سفراء رسميين، والعلاقات تُدار حاليًا عبر قائم بالأعمال بالإنابة في كلا الجانبين.

سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل: ترتيب المخاطر الإسرائيلي يبدأ بإيران ثم مصر و تركيا

أوضح السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن ترتيب المخاطر بالنسبة للداخل الإسرائيلي لا يتوافق بالكامل مع التصور الشائع، مشيرًا إلى أن إيران تعتبر التهديد الأكبر، بينما تأتي تركيا في المرتبة الأدنى من حيث الأولوية.

السفير الأسبق لدى إسرائيل: التماسك الإسرائيلي تراجع مع استمرار الحرب الإيرانية

أكد السفير عاطف سالم، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، أن المجتمع الإسرائيلي يواجه تحديات داخلية متعددة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى تراجع حالة التماسك الداخلي التي ظهرت في بداية الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر.