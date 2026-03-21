وجهت وزارة العمل، تحذيرًا مهمًا إلى الشباب الباحثين عن فرص عمل، من الانجراف وراء الإعلانات غير الموثوقة التي تُنشر عبر بعض المنصات أو الجهات غير الرسمية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل، لمصراوي، أن بعض الكيانات الوهمية تستغل حاجة الشباب إلى العمل، وتقوم بالترويج لفرص وظيفية غير حقيقية بهدف خداع المتقدمين والحصول على أموال منهم مقابل وعود زائفة بالتوظيف.

وأوضح المصدر أن الخطوة الأولى التي يجب على الباحثين عن العمل القيام بها هي التأكد من أن الوظائف المعلن عنها تابعة لشركات مرخصة ومسجلة بشكل رسمي لدى الجهات المختصة.

كما شدد على أهمية عدم دفع أي مبالغ مالية مقابل التقديم على وظائف قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل توفر وسائل رسمية يمكن من خلالها التأكد من صحة هذه الفرص.

وأضاف أن الوزارة تتيح للمواطنين إمكانية مراجعتها مباشرة للتحقق من قانونية الشركات ومدى تسجيلها بشكل رسمي، بما يضمن حماية الشباب من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال التي تقوم بها بعض شركات التوظيف غير الشرعية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لمواجهة ظاهرة شركات التوظيف الوهمية التي تروج لفرص عمل داخل مصر أو خارجها دون أي أساس قانوني، وتكثف الجهات المختصة جهودها لملاحقة هذه الكيانات التي تستهدف استغلال الباحثين عن العمل.

وأوضح أن هذه الشركات قد تتسبب في أضرار كبيرة للشباب، سواء من الناحية المالية نتيجة دفع مبالغ مقابل وظائف غير موجودة، أو من الناحية القانونية في حال التورط في إجراءات غير رسمية أو مخالفة للقانون.

توفير فرص عمل حقيقية للشباب

أكد أن ملف توفير فرص العمل يحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، حيث يتم العمل على دعم سوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وطنية وتنظيم ملتقيات توظيف تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وتسعى هذه الجهود إلى ربط الباحثين عن العمل بالشركات والمؤسسات المختلفة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط وبرامج تستهدف تحسين فرص التشغيل وفتح مجالات جديدة أمام الشباب، مع العمل على حماية الباحثين عن الوظائف من الوقوع في عمليات النصب أو الاستغلال.