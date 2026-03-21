كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد وخطوات صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، إنه سيتم صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الصرف حتى الانتهاء من كافة العمالة.

وأضاف المصدر، أن قيمة منحة عيد الفطر 2026 للعمالة الغير المنتظمة تبلغ 500 جنيه، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأوضح المصدر، أن المستفيدين من هذه المنحة سيتم تحديدهم من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وكانت وزارة العمل، استحدثت منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وتشمل المنح الجديدة "منحة شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد".

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025-2026

كشف المصدر، في تصريحات لمصراوي، عن الآليات الرسمية لتسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من المنح الدورية والمساعدات الاجتماعية، وعلى رأسها منحة عيد الفطر والدعم الطارئ، موضحًا أن التسجيل يتم عبر مسارين أساسيين:

أولًا: تسجيل العمالة من خلال الشركات والمقاولين

يتعين على الشركات وجهات العمل المسجلة رسميًا إدراج بيانات العمال التابعين لها في مديريات العمل المختصة، مع تقديم أرقامهم القومية وكشوف بأسماء العاملين في المشاريع المختلفة.

ثانيًا: حملات الحصر الميداني

تنفذ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات تفتيش على مواقع العمل، حيث يقوم مفتشو العمل بحصر العمالة فعليًا، وتسجيل المستحقين وفق الضوابط الرسمية للاستفادة من برامج الدعم.

وشددت الوزارة على أن التسجيل لا يتم إلا عبر "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" التابع لها رسميًا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الروابط المشبوهة التي تنشر معلومات مضللة.

وأكدت الوزارة أن أي تسجيل خارج القنوات الرسمية لن يُعتد به، داعيةً المستفيدين إلى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة أو التواصل مع مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من صحة البيانات.