خطوات الحصول على منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة ب1500 جنيه

كتب : محمد أبو بكر

12:48 ص 21/03/2026

وزارة العمل

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد وخطوات صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، إنه سيتم صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة خلال الأسبوع الجاري وسيستمر الصرف حتى الانتهاء من كافة العمالة.

وأضاف المصدر، أن قيمة منحة عيد الفطر 2026 للعمالة الغير المنتظمة تبلغ 500 جنيه، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأوضح المصدر، أن المستفيدين من هذه المنحة سيتم تحديدهم من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وكانت وزارة العمل، استحدثت منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتصبح عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة 6 منح، وتشمل المنح الجديدة "منحة شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد".

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة 2025-2026

كشف المصدر، في تصريحات لمصراوي، عن الآليات الرسمية لتسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من المنح الدورية والمساعدات الاجتماعية، وعلى رأسها منحة عيد الفطر والدعم الطارئ، موضحًا أن التسجيل يتم عبر مسارين أساسيين:

أولًا: تسجيل العمالة من خلال الشركات والمقاولين

يتعين على الشركات وجهات العمل المسجلة رسميًا إدراج بيانات العمال التابعين لها في مديريات العمل المختصة، مع تقديم أرقامهم القومية وكشوف بأسماء العاملين في المشاريع المختلفة.

ثانيًا: حملات الحصر الميداني

تنفذ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملات تفتيش على مواقع العمل، حيث يقوم مفتشو العمل بحصر العمالة فعليًا، وتسجيل المستحقين وفق الضوابط الرسمية للاستفادة من برامج الدعم.

وشددت الوزارة على أن التسجيل لا يتم إلا عبر "الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة" التابع لها رسميًا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الروابط المشبوهة التي تنشر معلومات مضللة.

وأكدت الوزارة أن أي تسجيل خارج القنوات الرسمية لن يُعتد به، داعيةً المستفيدين إلى متابعة الصفحة الرسمية للوزارة أو التواصل مع مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من صحة البيانات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
رياضة محلية

"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
أخبار مصر

طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
الحرب على إيران.. هل تدفع النفط لـ200 دولار وتقود العالم لـ"الركود"؟
شئون عربية و دولية

الحرب على إيران.. هل تدفع النفط لـ200 دولار وتقود العالم لـ"الركود"؟
كيف تتناول كحك العيد بطريقة صحية وتتحكم بالوزن؟
نصائح طبية

كيف تتناول كحك العيد بطريقة صحية وتتحكم بالوزن؟

