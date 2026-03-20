"اعتداء على حرية الإبداع".. نجيب ساويرس ينتقد سحب فيلم سفاح التجمع

كتب : أحمد العش

06:59 م 20/03/2026

المهندس نجيب ساويرس

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس قرار الرقابة على المصنفات الفنية بعد سحب فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض، بعد عرضه ليلة أمس الخميس، خلال فترة عيد الفطر 2026.

وفوجئ صناع الفيلم بقرار سحب العمل بعد عرض ما يقرب من حفلتين فقط، ما أثار جدلًا واسعًا حول توقيت الإجراء ومدى تأثيره على حرية الإبداع.

وأكد "جهاز الرقابة" أن سبب السحب يعود إلى اختلاف النسخة المعروضة عن النسخ المعتمدة رقابيًا، فيما نفى مؤلف الفيلم محمد صلاح العزب ذلك، مشيرًا إلى أن النسخة المعروضة مطابقة للقرار الأخير الذي يسمح بعرض الفيلم.

وعبر المهندس نجيب ساويرس، عن موقفه من القرار على حسابه في منصة "إكس"، واصفًا القرار بأنه "تخبط واعتداء على حرية الإبداع".

نجيب ساويرس سفاح التجمع فيلم سفاح التجمع المصنفات الفنية عيد الفطر 2026

