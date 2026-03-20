سنن النبي في استقبال عيد الفطر.. أهم الأعمال المستحبة

كتب : عمرو صالح

01:25 م 20/03/2026

صلاة عيد الفطر

يحرص الكثير من المسلمين على اتباع سنة النبي في استقبال العيد باعتباره أيامًا مفترجة يُستحب فيها الإكثار من العبادات والتكبير، وصلة الرحم، والفرحة بطاعة الله، أملًا في نيل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية طريقة استقبال النبي لعيد الفطر، وفقًا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت إنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن من سنن النبي في ليلة العيد أداء صلاة العشاء في جماعة، والعزم على صلاة الصبح أيضًا جماعة.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن العلامة بن نجيم قال في «البحر الرائق» (2/56 وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ: إحْيَاءُ لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان): موضحة أنه وفقًا لما سلف ذكره، فإن إحياء ليلة العيد يكون من خلال الطاعة والعبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وهو ما كان يقوم به نبي الأمة صلى الله عليه وسلم.

وأشارت الإفتاء المصرية، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ" أخرجه ابن ماجه، لافتة إلى أن عيد الفطر هو أيام فرح وسرور، ولابد أن يحرص العباد على الاحتفال ونشر الفرحة والبهجة.

صلاة عيد الفطر عيد الفطر السنن النبوية

صور.. افتتاح مونوريل شرق النيل بحضور الرئيس السيسي
