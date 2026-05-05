اتفق حسن رداد، وزير العمل، مع المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، على صياغة بروتوكول عاجل للتعاون في مجال التدريب من أجل التشغيل للشباب داخل مصر وخارجها.

ويهدف البروتوكول، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، إلى الاستفادة من إمكانيات الطرفين في تأهيل وتدريب الشباب على المهن المرتبطة بصناعات مجموعة العربي، مع تخصيص مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة، وإتاحة منصات رقمية ومديريات العمل لدعم تنفيذ هذه الخطة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التعاون المشترك، تزامنًا مع خطة مجموعة العربي للتوسع في استثماراتها بالسوق المصري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

وزير العمل: نحرص على توسيع الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى

أكد وزير العمل، حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، مشددًا على أهمية ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، في ظل المناخ الاستثماري المتنامي الذي يتطلب عمالة مدربة وفق أحدث المعايير.

من جانبه، أعرب المهندس محمد محمود العربي عن تقديره للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدًا التزام المجموعة بتطوير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع متطلبات الصناعة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا.