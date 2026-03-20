أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض الناس قد يتوقفون عند وصف سيدنا يونس عليه السلام بأنه "أبق"، متسائلين عن مناسبة هذا التعبير لنبي كريم.

وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc" إن كلمة "أبق" كانت تُستخدم قديمًا لوصف العبد الهارب، لكن استخدامها في حق سيدنا يونس لا يعني خروجه عن طاعة الله، بل على العكس يؤكد ثبوت عبوديته لله عز وجل.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وصف يونس بالعبد يحمل أعظم معاني الشرف، لأن العبودية لله هي أعلى مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان.

وأوضح أن الله إذا أحب عبدًا أضفى عليه وصف العبودية، وهو ما يُعد تكريمًا لا انتقاصًا، مشيرًا إلى أن جميع الأنبياء وصفوا بالعبودية في القرآن، وهذا دليل على مكانتهم الرفيعة عند الله.

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن القرآن الكريم يستخدم نداءات متعددة مثل: "يا أيها الناس"، "يا أهل الكتاب"، "يا بني إسرائيل"، "يا بني آدم"، و"يا أيها الإنسان".

وشدد على أن أعلى نداء على الإطلاق هو "يا عبادي"، الذي يظهر في قوله تعالى: "يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون"، وغيرها من الآيات التي تشرح صدور المؤمنين بهذا التشريف الإلهي.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن إطلاق وصف العبودية على الأنبياء هو دليل على كمال خضوعهم لله، مؤكدًا أن سيدنا يونس لم يخرج عن عبوديته لله طرفة عين.

وأوضح أن هروبه كان بإذن الله لحكمة بالغة، ثم عاد إلى ربه تائبًا منيبًا، فاستجاب الله لدعائه ونجاه من الغم.

ودعا إلى التأمل في الآيات القرآنية التي تذكر عبادة الأنبياء وخضوعهم لله، لتكون لنا قدوة في التوجه إلى الله بالعبودية الخالصة، التي هي أشرف ما يتصف به الإنسان.

