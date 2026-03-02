إعلان

أحمد موسى: إسرائيل بدون أمريكا لا شيء.. وغلق مضيق هرمز سيؤثر سلبًا على التجارة العالمية

كتب : حسن مرسي

12:00 ص 02/03/2026

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثيره السلبي الكبير على التجارة العالمية، وهذا ثمن ما حدث منذ أكتوبر 2023 حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بتلك الأحداث سواء من الناحية الاقتصادية أو السياحية.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر لديها الاحتياطيات من السلع والبترول والغاز والأدوية وغيرها من المواد، ووزير البترول أكد لي اليوم أننا لا مشكلة لدينا من الحرب الجارية؛ بفضل الخطط طويلة وقصيرة الأمد.

وتابع أن الخطوط الملاحية العالمية أوقفت العبور من البحر الأحمر، والحرب لا توقعات بشأن موعد انتهائها، لأن إسرائيل وأمريكا تريدان استكمال مخططهما المشترك.

وبشأن الحرب الأمريكية الإيرانية، قال موسى: "إسرائيل بدون أمريكا لا شيء، وإسرائيل هي أمريكا بشكل واضح، فالمخازن لدى إسرائيل ممتلئة بالأسلحة الأمريكية الدفاعية والهجومية المتطورة".

واستنكر الإعلامي أحمد موسى الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، قائلًا: "الاعتداءات همجية وسافرة، ومصر تدعم الأشقاء في ذلك الهجوم غير المبرر".

