قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، باستثناء المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الاستهلاك، من بينها إغلاق جميع المحال والمولات والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.

كما أعلن وقف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، ضمن خطة ترشيد الطاقة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً.