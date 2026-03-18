إعلان

مدبولي: ندرس العمل عن بُعد "يومًا أو يومين" للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

كتب : أحمد جمعة

04:39 م 18/03/2026 تعديل في 06:37 م

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، باستثناء المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الاستهلاك، من بينها إغلاق جميع المحال والمولات والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.

كما أعلن وقف إنارة جميع الإعلانات على الطرق، ضمن خطة ترشيد الطاقة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين