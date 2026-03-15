كشفت راوية منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رامسكو مصر، عن تفاصيل الفترة التي تولى فيها شقيقها محمد منصور منصب وزير النقل والمواصلات، مؤكدة أن الأسرة كانت تشعر بالفخر بهذه الخطوة في البداية.

وقالت "منصور" خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن توليه الوزارة كان بالنسبة لهم مصدر سعادة كبيرة، مشيرة إلى أنها سألته عن سبب اختياره لهذه الوزارة تحديدًا، فأجابها بأن هذا القطاع يمثل مجالاً مهمًا للعمل والتطوير.

وأضافت الرئيس التنفيذي لشركة رامسكو مصر أن شقيقها حقق إنجازات عديدة خلال توليه هذا المنصب، مؤكدة أن الأسرة كانت تتابع عمله بفخر واعتزاز. وأشارت إلى أن محمد منصور كان دائمًا حريصًا على خدمة الوطن وتقديم أفضل ما لديه في أي موقع يتولاه.

وتحدثت راوية منصور عن الانتقادات التي تعرض لها شقيقها خلال عمله العام، مؤكدة أنها في البداية كانت تتأثر كثيرًا بما يكتب في الصحف.

وقالت: "في الأول لما كنت بشوف في الجورنال بيهاجموه كنت بزعل جدًا"، لكنها مع الوقت أدركت أن أي شخصية عامة تكون عرضة للنقد والهجوم، وأن ذلك جزء من طبيعة العمل العام.

وأشارت منصور إلى استقالة شقيقها بعد حادث العياط عام 2009، مؤكدة أنه تقبل الأمر بهدوء. وكشفت عن تفاصيل اتصالها به بعد الاستقالة قائلة: "كلمته وقلتله إنت زعلان؟ قالي أنا مش زعلان لأني أنا استقلت".

وأكدت أن هذه العبارة تعكس شخصيته الهادئة وتقبله للقرارات المصيرية بروح رياضية، مشيرة إلى أن استقالة شقيقها لم تقلل من وطنيته أو دوره في خدمة البلاد، مستشهدة بما قيل عن مساهمته في دعم مشروع قناة السويس من خلال توفير معدات بشكل سريع عندما طُلبت منه.



وأضافت أنها فوجئت بهذا الدور الوطني الكبير الذي قام به شقيقها، مؤكدة أن محمد منصور ظل دائمًا على استعداد لخدمة وطنه في أي وقت وبأي شكل.







