وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر للتنمية" بمصر الجديدة

كتب : أحمد الجندي

07:33 م 15/03/2026
    وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية بمصر الجديدة (1)
    وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية بمصر الجديدة (3)

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين ورجال المجتمع.

وبحسب بيان، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية، والذي يتضمن منافذ ثابتة بها ملابس يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

كما اطلعت الدكتورة مايا مرسي على الأنشطة المتعددة على تقدمها مؤسسة راعي مصر للتنمية في مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن مشروع مدينة راعي مصر بمحافظة المنيا، وهي مدينة متكاملة لكافة الخدمات التنموية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود مؤسسة راعي مصر للتنمية في مختلف قطاعات التنمية، مشيرة إلى أنها تعد إحدي الجمعيات الأهلية الرائدة والتي تعمل في مجالات متعددة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

ونظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية اليوم فطار رمضاني للأسر الاولي بالرعاية، فضلا عن توزيع ملابس العيد وهدايا لأطفال الأسر الأولى بالرعاية.

