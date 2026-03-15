بسبب مخالفات الأكواد الإعلامية.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الزمالك"

كتب : أحمد عبدالمنعم

12:47 م 15/03/2026

عصام الأمير

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الزمالك» لجلسة استماع غدًا الإثنين ١٦ مارس.

يأتي ذلك بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "زمالك نيوز" المذاعة بتاريخ ١٢ مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.

عصام الأمير الأعلى للإعلام قناة الزمالك فرح علي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
دراما و تليفزيون

بالحسنى.. الصديق إما يقودك إلى الجنة أو النار
فيديوهات رمضان

حكم نهائي: النقض تؤيد إعدام "سفاح التجمع" بتهمة قتل 3 سيدات
حوادث وقضايا

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

عمرو الورداني: رمضان ورشة ربانية لصناعة القلوب
جنة الصائم

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم