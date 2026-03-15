قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الزمالك» لجلسة استماع غدًا الإثنين ١٦ مارس.

يأتي ذلك بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "زمالك نيوز" المذاعة بتاريخ ١٢ مارس الجاري، تقديم فرح علي، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.