أجرى محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة جولة ميدانية ليلية بنطاق حي جنوب الجيزة لمتابعة حالة الشوارع ومستوى النظافة العامة إلى جانب المرور على مواقف سيارات السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة والتصدي للإشغالات بالشوارع.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق الحي من بينها شوارع البحر الأعظم، والنيل السياحي، وشارع الجامعة، وميدان الجيزة؛ وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة ورفع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على السيولة المرورية.

وتابع السكرتير العام جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، مشددًا علي ضرورة الالتزام بضوابط تشغيل الإضاءة باللوحات الإعلانية الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة دون التأثير على حركة النشاط التجاري.

واطمأن "نور الدين" خلال الجولة، على انتظام أعمال جمع ورفع المخلفات، موجّهًا بسرعة التعامل مع أي تجمعات للقمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع بما يحقق الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد على ضرورة التزام سائقي سيارات السرفيس بالتعريفة المقررة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مكلفًا جهاز السرفيس وحي جنوب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد السكرتير العام خلال الجولة على استمرار تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويذكر أنه رافق السكرتير العام خلال الجولة أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل.

اقرأ أيضًا:

حملات لمواجهة النباشين والفرز العشوائي في الجيزة – صور

محافظ الجيزة يبحث مع رئيس جامعة القاهرة تعزيز التعاون المشترك

توجيهات من محافظ الجيزة خلال تفقده محطة مناولة المريوطية ومحور الإخلاص- صور