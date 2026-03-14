أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتلقى سؤالًا متكررًا من عدد كبير من المواطنين، وهو: "إزاي يا دكتور أطمن على قلبي وأعرف أنه سليم؟".

وقال شعبان خلال برنامج "حتى يتبين" إن كل مواطن عليه عدم الانتظار حتى حدوث نهجان أو خفقان شديد أو ذبحة، أو يتعرض الشخص لإغماء أو حدوث أزمة كبيرة ويكون غارقًا في العرق ويكتشف أنها أزمة قلبية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي أن الوقاية تغني عن العلاج، وأن الشخص عندما يحصل على الوقاية الصحيحة فإنها تغنيه عن العلاج، لأن ذلك يمنع حدوث المرض.

وأوضح أن معرفة ما إذا كان الشخص عرضة لأمراض القلب تتم من خلال علامات يعرفها الطبيب عبر قياس الضغط ومعرفة النبض، بالإضافة إلى بعض الأعراض الخارجية التي يستطيع طبيب القلب من خلالها الوصول للتشخيص الصحيح.

وتابع جمال شعبان أن دقات القلب إذا كانت سريعة قد تكون مؤشرًا لأمراض القلب، وأن الشخص يحتاج إلى عمل رسم قلب (كهرباء القلب) للاطمئنان.

وأشار إلى أن الطبيب يستطيع من خلال تحليل صورة الدم معرفة ما إذا كانت هناك مشكلات في الدم قد تؤثر على صحة القلب، مؤكدًا أن الفحوصات المنتظمة هي السبيل الوحيد للكشف المبكر عن أي أمراض قلبية محتملة.

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على أهمية عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية، مهما كانت بسيطة، لأن الاكتشاف المبكر يوفر فرصًا أكبر للعلاج ويجنب المضاعفات الخطيرة.

وأكد أن نمط الحياة الصحي، بما في ذلك التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة بانتظام، يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من أمراض القلب، إلى جانب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

