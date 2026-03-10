قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الصراع في المنطقة العربية لم يعد قضية قيادة للأمة أو منافسة بين الزعامات، بل أصبح صراع مصالح فردية لكل دولة على حدة، موضحًا أن مفهوم "الأمة العربية الواحدة" لم يعد قائمًا، وأن المصالح الفردية تحكم العلاقات بين الدول العربية، سواء فيما يتعلق بالهوية الإقليمية أو العلاقات مع إسرائيل.

مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يقرأ السياسة الخارجية بدقة

وأضاف "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن التاريخ يظهر أن تغيّر الأوضاع العالمية جعل الأمم العربية تفقد مركزها كقوة موحدة، مشيرًا إلى أن ما كان يقدمه الزعماء التاريخيون مثل: عبد الناصر كان يقوم على قراءة دقيقة للسياسة الخارجية، بينما الواقع اليوم تغيّر بشكل جذري، مع وجود إسرائيل ثابتة في مواقفها منذ أحداث 1948 و1967 وحتى اليوم.

وأكد المفكر السياسي، أن السياسة الإقليمية الحديثة تعتمد على القوة التقنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن الحروب لم تعد مباشرة بين الشعوب، بل تُدار عن بُعد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل: ما حدث في فنزويلا، إذ تم استخدام أساليب متطورة لتثبيط المقاومة دون إصابة أي جندي أمريكي، في إشارة إلى تقدم أساليب الحرب الذكية والتخدير السيبراني.

متى تنتهي الهيمنة الأمريكية؟ مصطفى الفقي يجيب

وتحدث "الفقي" عن القوة الأمريكية قائلاً إن الولايات المتحدة لا تزال تهيمن على المشهد الدولي بفضل التفوق الاقتصادي والتكنولوجي، والسبق في مجالات التسليح والذكاء الاصطناعي والإنتاج العلمي، مشيرًا إلى أن الإمبراطوريات الكبرى تعيش دورات صعود وهبوط، لكن التفوق التكنولوجي والعلمي يطيل عمر الامبراطورية الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى تاريخيًا.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، أن السياسة الدولية اليوم تتحرك بأسلوب "البلطجة"، على حد تعبيره، إذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لا يجدان تطبيقًا حقيقيًا، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة تستخدم أساليب معقدة لإخضاع الخصوم وتحقيق مصالحها دون مواجهة مباشرة، مما يجعل المنطقة العربية أسيرة الصراعات والمصالح الفردية بدلًا من الزعامة الموحدة.

اقرأ أيضًا:

مصطفى الفقي: إسرائيل تريد قهر الإرادة الفلسطينية.. ومصر كانت حجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية

مصطفى الفقي يكشف متى تلجأ إيران لخيار شمشون؟.. وهل تغير إسرائيل خريطة المنطقة؟

مصطفى الفقي: لا بديل عن 'المقاومة بالمفاوضة'.. الرفض المطلق لخطة ترامب ندم تاريخي