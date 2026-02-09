كتب- محمد لطفي:

ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه؛ واصل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قضاء الساعات الأخيرة له من عمر الحكومة الحالية في إجراء العديد من مقابلات العمل بمكتبه، ثم اختتم العمل اليوم الاثنين، بافتتاح المعرض الجماعي للشباب، وحضور حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها السابعة لعام 2026، بمركز الجزيرة للفنون.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في كلمته بحفل مؤسسة فاروق حسني عن سعادته بهذا المحفل الفني الرفيع، الذي تنظمه مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون احتفاءً بجيل واعد من الشباب، وذلك جنبًا إلى جنب مع الاحتفاء بقيمة كبيرة من قيم الإبداع المصري وتكريم مسيرة فنية استثنائية يمثلها قامة فنية عظيمة هو الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد أحمد فواد هنو أن تكريم النجم يحيى الفخراني في حقيقته هو تكريم فكرة الفن الهادف والإبداع المسؤول، وللفنان الذي ظل لمدة عقود نموذجا للإبداع والصدق مع الذات والجمهور.

وكان "هنو" قد بدأ العمل مبكراً في مكتبه اليوم بإجراء عدد من المقابلات مع بعض قيادات وزارة الثقافة لمتابعة ملفات العمل اليومية وكانت أبرز اللقاءات مع الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون الجديدة.

بينما شهد "هنو"، أمس الأحد، الاحتفال بالعيد القومي الـ776 لمحافظة الدقهلية، والذي أُقيم لأول مرة على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، عقب الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ودانيال بانوف عمدة بلدية فيليكو تارنوفو بجمهورية بلغاريا، واللواء خالد اللبان رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى جانب عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية.

وفي كلمته، أعرب وزير الثقافة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن افتتاح مسرح أم كلثوم يمثل إضافة مهمة لخريطة التنوير وبناء الوعي في مصر، مشيرًا إلى أن أبناء المنصورة جسّدوا عبر التاريخ معنى الانتماء الحقيقي والعمل الوطني، وحرصهم الدائم على الحفاظ على هويتهم وتاريخهم العريق.

وأكد الوزير أن افتتاح المسرح يعكس إيمان الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للجمهورية الجديدة، وأن الثقافة تمثل ضرورة وطنية وأداة رئيسية لترسيخ قيم الانتماء والوعي والإبداع، موجهًا التحية لأبناء الدقهلية لما قدموه من نماذج مشرفة في مختلف المجالات.