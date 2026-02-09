كتب– أحمد العش:

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن شعور المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية لم تكن موفقة، مؤكدًا أن هناك فجوة واضحة بين مؤشرات التحسن التي تتحدث عنها المؤسسات الاقتصادية الدولية، وبين الواقع المعيشي الذي يلمسه المواطن في بيته، وسعر الدواء، والغذاء، والخدمات الأساسية.



وأضاف "داود" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن دقة التصريحات الحكومية يجب أن تكون مرتبطة بعرض أرقام حقيقية تعكس التنمية القطاعية، موضحًا أن الحديث عن تحسن اقتصادي يجب أن يقترن بأمثلة ملموسة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، مثل: أوضاع الفلاحين، وأجور العمال، وأسعار الدواء والسلع الغذائية، التي لا تزال بعضُها مسعَّرًا على أساس دولار يتجاوز 70 و80 جنيهًا، رغم تراجع سعر الصرف وتحسن إدارة السياسة النقدية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لمخاطر الأموال الساخنة، محذرًا من تكرار سيناريوهات سابقة في حال حدوث اضطرابات دولية مفاجئة، وهو ما يستدعي حذرًا أكبر في الخطاب الرسمي، وربط الحديث عن التنمية الاقتصادية بواقع الناس وليس فقط بالأرقام.



وأكد "داود" أن أصحاب الفضل الحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى على استقرار هذا البلد هم المصريون في الخارج، لافتًا إلى أن تحويلاتهم قاربت 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو رقم يفوق عوائد صفقات كبرى مثل: رأس الحكمة وقناة السويس، مشددًا على أن المصري بالخارج مرتبط ببلده ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويحوّل معظم دخله من أجل السكن والتعليم وتأمين مستقبل أسرته.



وانتقد ضياء الدين داود، بعض القرارات الحكومية التي تمس المصريين في الخارج، معتبرًا أنها تفتقد للحس السياسي، مؤكدًا أن هؤلاء يستحقون التقدير و"فرش السجادة الحمراء" لهم، سواء كانوا أساتذة جامعات أو عمالًا، طالما أنهم يضخون كامل دخولهم في الاقتصاد الوطني ويدعمون الاستقرار المالي والنقدي للدولة.



وأوضح أن المشكلة لا تتعلق بالتشكيك في وطنية الحكومة أو ولائها للشعب، مؤكدًا أن الخلاف هو مع السياسات لا مع الأشخاص، لكنه أشار إلى غياب الانحيازات السياسية والاقتصادية الواضحة التي تضع المواطن في قلب القرار، سواء كان داخل مصر أو خارجها.



وتساءل "داود" عن جدوى بعض السياسات التي تُتخذ بدعوى حماية المنتج المحلي، في الوقت الذي يصبح فيه المنتج المصري أغلى من المستورد، ما يحوله إلى منتج احتكاري، ويقضي على التنافسية السعرية والإنتاجية التي تصب في مصلحة المواطن.



وشدد "النائب" على أن ما ينقله تحت قبة البرلمان هو صوت الشارع، مؤكدًا أنه جاء بإرادة الناس وليس بمغازلة أحد، وأن القضايا التي يرددها المواطنون يوميًا، مثل المعاشات، والصحة، وأسعار الدواء والكهرباء والمياه، هي جوهر العمل النيابي الحقيقي.



واختتم النائب ضياء الدين داود، تصريحاته بالتأكيد على أن التوازن بين التزامات الدولة واحتياجات المواطنين يحتاج إلى "حس سياسي" حقيقي، على حد وصفه، وبرلمان قادر على المحاسبة، محذرًا من أن غياب المحاسبة يؤدي إلى سوء التقدير في اتخاذ القرار، وهو ما لا تحتمله الأوضاع المعيشية الحالية للمصريين.







