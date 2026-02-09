إعلان

منتجي الدواجن: الإنتاج المحلي زاد 25% هذا العام.. والتحدي الحقيقي في ثقافة المستهلك

كتب- حسن مرسي:

10:15 م 09/02/2026

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن شهر رمضان يشهد ذروة استهلاكية غير مسبوقة، حيث ترتفع معدلات الطلب على الدواجن بنسبة تصل إلى 35% فوق المعدلات الطبيعية.

وأوضح خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيادة الكبيرة تعود إلى العزومات الرمضانية وانتشار موائد الرحمن والأنشطة الخيرية التي تضخ كميات ضخمة من السلع الغذائية في الأسواق.

وأضاف أن قطاع الإنتاج المحلي استعد لهذه الذروة من خلال زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تحقيق وفرة نسبية في المعروض رغم الضغط الاستهلاكي الكبير.

وتابع أن هذا التوسع الإنتاجي لعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق والحد من تأثير موجة الطلب الموسمية على الأسعار.

وأشار الزيني إلى أن العادات الاستهلاكية للمصريين، وخاصة تفضيل الدواجن الحية على المجمدة، تشكل تحديًا مستمرًا أمام جهود تنظيم السوق وتطوير أنماط الاستهلاك.

وأكد الزيني أن مواجهة هذا التحدي تتطلب حلولاً متوازنة تراعي الخصوصية الثقافية للمستهلك المصري، مع العمل على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتج بجودة وكفاءة عالية.

منتجي الدواجن شعبة الدواجن أسعار الدواجن

