قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الاهتمام الشعبي بالتعديل الوزاري المرتقب يتركز على النتائج الملموسة وليس الأسماء.

وأوضحت خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" أن غالبية الناس لا تعرف حتى أسماء معظم الوزراء الحاليين أو السابقين، باستثناء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحكم بقائه في المنصب 8 سنوات.

وأضافت أن الخطاب الرسمي الذي يركز على مؤشرات مثل "الفائض الأولي" و"انخفاض عجز الموازنة" لا يصِل إلى المواطن البسيط، الذي تنحصر همومه في "سعر الفراخ" و"سعر البنزين" و"مصروفات المدارس" و"جودة العلاج".

وشددت على أن السؤال الجوهري الذي يطرحه الشارع هو: "جاي تعملي إيه؟"، معتبرة أن كلمة السر المفقودة حتى الآن هي تحقيق "رضا المواطن" وليس سعادته.

وأشارت الحديدي أن مؤشرات الاهتمام بالتعديل الوزاري على منصات التواصل الاجتماعي شهدت تراجعًا ملحوظًا اليوم مقارنة بالأمس، مردفة أن السبب يعود إلى إدراك الناس أن الأمر مجرد "تعديل" وليس "تغييرًا" شاملاً يُشعرهم بأمل جديد.

وأكدت أن هذا الرأي ليس انتقاصًا من أداء رئيس الوزراء، بل اعترافًا بأنه يقترب من أن يصبح أطول من شغل المنصب في تاريخ مصر.