شيخ الأزهر يوجه بتحمُل تذاكر سفر أسرة طالب إندونيسي توفي بالقاهرة ويصرف إعانة له

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:22 م 09/02/2026

أسرة طالب إندونيسي توفي بالقاهرة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتحمُّل تذاكر سفر أسرة الطالب الإندونيسي عبد الله وافق بن نزواردي، الذي وافته المنية في جمهورية مصر العربية، والتي حضرت إلى القاهرة لمتابعة تشييع جثمان فقيدهم، وصرف منحة مالية لأسرة الطالب؛ مواساةً منه في مصابهم الجلل.

وكانت الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين والأجانب، قد استقبلت أسرة الطالب الإندونيسي الراحل، وأقامت مقرأة قرآنية يُوهب ثوابها للراحل شهيد العلم.

وتقدمت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الكاملة لأسرة الطالب الراحل، مؤكدة أن هذا التصرف النبيل إنما ينتظم في سلك النهج الدائم والمستمر له مع أبنائه من الطلاب الوافدين وأسرهم.

وكان مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب قد نعى بقلب يعتصره الحزن ويملؤه الرضا بقضاء الله وقدره الطالبين الإندونيسيين: محمد عاصم ألف بري، وعبد الله وافق، اللذين وافاهما أجلهما في جمهورية مصر العربية.

