نشر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، فيديو يوثق لحظة مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران، وهي من طراز إيرباص A350، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، أشار إلى أن انضمام الطائرة إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران يمثل نقلة نوعية في تحديث الأسطول وتعزيز قدرات الشركة في خدمة المسافرين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

