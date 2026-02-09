إعلان

انطلاق الفصل الثاني.. توجيه مهم من عميد طب القاهرة بشأن الدراسة

كتب : عمر صبري

04:27 م 09/02/2026

كلية طب قصر العيني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتظمت الدراسة بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث شهدت الكلية انتظام الطلاب في الحضور وبدء المحاضرات والدروس العملية منذ اليوم الدراسي الأول، في إطار الالتزام بالخطة التعليمية المعتمدة والجداول المعلنة.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يعكس وعي الطلاب وحرصهم على الالتزام بالعملية التعليمية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية المقررة مع بداية الفصل الدراسي.

ووجّه عميد الكلية بضرورة المتابعة المستمرة لسير الدراسة داخل المدرجات والمعامل والأقسام المختلفة، والتأكيد على جاهزية القاعات الدراسية والمعامل، وتوفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويعزز من كفاءة التحصيل العلمي.

وخلال مروره الميداني داخل الكلية مع انطلاق الدراسة، التقى بعدد من الطلاب داخل المدرجات والمعامل، حيث أكد أن كلية طب قصر العيني تضع رفع كفاءة التعليم الطبي على رأس أولوياتها، وأن المحور الأساسي للعملية التعليمية هو تخريج طبيب كفء من خلال مناهج متوازنة تعبر بدقة عن احتياجات خريج كلية الطب، مع ترشيد المحتوى التعليمي والتركيز على ما هو ضروري وملائم للممارسة الطبية الحديثة بدلًا من الحشو الزائد غير المطلوب.

كما شدد عميد الكلية على أهمية مساهمة الطلاب في الاستبيانات التي ترسلها إدارة الجودة بالكلية، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثل ركيزة أساسية في التطوير المستمر لعملية التعليم الطبي وتحسين المناهج وأساليب التدريس.

ويأتي انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني في إطار حرص كلية طب قصر العيني على الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وتأكيد دورها الريادي كأحد أعرق الصروح الطبية والتعليمية في مصر والمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبدالحفيظ منح الضوء الأخضر.. لاعب جديد من الأهلي في طريقه لأوروبا
رياضة محلية

عبدالحفيظ منح الضوء الأخضر.. لاعب جديد من الأهلي في طريقه لأوروبا
الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025
أخبار مصر

الحكومة: زيادة 17% في شكاوى المواطنين خلال 2025
الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان
أخبار مصر

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان

حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه
رياضة محلية

حالات خطرة والنيابة تحقق.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الحرس بعد حادث لاعبيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة