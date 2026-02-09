إعلان

تعزيزًا للتعاون العلمي.. المجلس الاستشاري لعلماء مصر يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب : محمد نصار

04:25 م 09/02/2026
استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، وفدًا من أعضاء المجلس الاستشاري لعلماء مصر، وذلك في إطار زيارة رسمية لمقر الأكاديمية؛ بهدف التعرف على أدوارها وبرامجها التدريبية المختلفة، وبحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كان في استقبال الوفد الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، في تأكيد على أهمية الزيارة ودورها في تعزيز أوجه التعاون المؤسسي والعلمي.

وتضمنت الزيارة عرضًا شاملًا لرؤية الأكاديمية ورسالتها في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ودورها في بناء القدرات القيادية وفق أحدث المعايير العلمية والتطبيقية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

كما شهد اللقاء مناقشات مثمرة حول آليات التعاون بين الأكاديمية والمجلس الاستشاري لعلماء مصر، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية في تطوير البرامج التدريبية، ودعم منظومة إعداد القيادات وبناء الإنسان المصري.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والعلمية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية وبناء مستقبل قائم على العلم والمعرفة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب سلافه جويلي علماء مصر

