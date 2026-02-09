إعلان

وزير التعليم: يجب وضع تشريعات قاسية ضد مخاطر تطبيقات الإنترنت والحجب ليس الحل

كتب : نشأت حمدي

03:19 م 09/02/2026

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إنهم يعملون على برامج للتوعية بأضرار استخدام الإنترنت والمنصات المختلفة، ووضع ذلك في المناهج.

وذكر "عبداللطيف"، خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن وضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، العمل على إطلاق منصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لملء جزء من الفراغ، والعمل على وجود باقات إنترنت للأطفال في سن التعليم تحجب كافة المواقع والمنصات والمحتوى الذي يضر بالأطفال.

وقال وزير التربية والتعليم: "في قاعدة مبسوط وابنه قاعد فاتح الإنترنت ومش عارف المحتوى إيه؟ هل نترك أبناءنا لأي حد يشكل عقولهم؟"

ولفت إلى عدم واقعية الحجب التام، مضيفًا: "ندرس في مدارسنا الحكومية في الصف الأول الثانوي البرمجة والذكاء الاصطناعي والأكواد، ويجب وضع تشريعات قاسية لعدم تعرض أولادنا لأي محتوى يؤثر على ثقافتنا وأدياننا".

