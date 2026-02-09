برلمانية حماة وطن: مسلسل "لعبة وقلبت بجد" تناول قضية مهمة وخطيرة

قال النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "الدراما أحد أركان القوى الناعمة للتأثير في المجتمع، وبرز ذلك من خلال مسلسل لعبة وقلبت بجد وما تناوله من قضية مهمة وخطيرة".

وتابع العطيفي: "نشكر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد تشريع لمواجهة وتقنين استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأكد أنه بمجرد توجيهات الرئيس السيسي، تلقى مقترحات عديدة من أعضاء ونواب حزب حماة الوطن، ولفت إلى أن التشريع مهم، ولكن مهم أيضًا الوعي، وخلق تشريعات تتواكب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري ضرورة ملحة، ولكن الأهم من ذلك التوعية، ومتابعة الأطفال في استخدامهم لهذه المنصات والتطبيقات. فالأمر يحتاج إلى توعية، وهي مسؤولية وطنية تضامنية مشتركة على الجميع: البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، من أجل تماسك الأسرة المصرية، لأن الموضوع أصبح خطيرًا في تفكيك الأسر، وخطيرًا على السلم والأمن الاجتماعي.

وتابع العطيفي: "الموضوع لم يعد مجرد ربح، بل أصبح مرتبطًا بانتشار جرائم، ويتسبب في اكتئاب وعنف أسري وبشري، وحالات تنمر وانعزال عن الواقع. متابعة تطبيق التشريع أمر ضروري مع التوعية، وهي مسؤولية تضامنية للجميع، والأسرة لها دور. وحزب حماة الوطن سينظم جلسة موسعة حول هذا الموضوع".

