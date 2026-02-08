إعلان

95 خدمة رقمية.. الحكومة تخطط لتحويل التأمينات الاجتماعية إلى منصة متكاملة

كتب- حسن مرسي:

11:24 م 08/02/2026

المستشار محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التحول الرقمي في منظومة التأمينات الاجتماعية سيُحدث نقلة كبيرة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيختصر الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الهدف الأساسي هو تخفيف العبء عن المتعاملين مع الهيئة، وضمان دقة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم".

وأضاف الحمصاني أن المنظومة الرقمية الجديدة ستُطلق على مراحل، موضحًا: "ستبدأ المنظومة بتقديم 40 خدمة رقمية في مرحلتها الأولى، ثم يتم إضافة 55 خدمة أخرى لتصبح 95 خدمة إلكترونية متكاملة".

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن نجاح هذا التحول يرتبط بالربط الإلكتروني الشامل بين هيئة التأمينات الاجتماعية وكافة الجهات المعنية، لتمكين تبادل المعلومات مباشرة ودون عوائق.

وتابع: "النظام سيمكن الهيئة من حصر بيانات المواطنين بدقة عالية ومراجعتها بسهولة، مما يضمن سرعة وجودة الخدمة، الفائدة ستشمل المواطن الذي سيحصل على خدمة أسرع وأيسر، والهيئة التي ستتمكن من إدارة بياناتها بكفاءة أعلى".

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا التطوير يعد خطوة جوهرية في رحلة التحول الرقمي للحكومة، ويسهم في بناء ثقة المواطن في الخدمات العامة.

