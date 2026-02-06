يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، في احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقام بالمتحف المصري الكبير.

ويحضر رئيس مجلس الوزراء، بعدها، احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، والمقرر إقامتها بقصر محمد علي بشبرا الخيمة، وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية وصحفية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"