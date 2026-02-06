إعلان

غدًا.. مدبولي يشارك في احتفالية إطلاق ميثاق ريادة الأعمال بالمتحف المصري الكبير

كتب : أحمد العش

06:53 م 06/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، في احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقام بالمتحف المصري الكبير.

ويحضر رئيس مجلس الوزراء، بعدها، احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول، والمقرر إقامتها بقصر محمد علي بشبرا الخيمة، وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية وصحفية واسعة من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وتحذير من أتربة عالقة

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية إطلاق ميثاق ريادة الأعمال المتحف المصري الكبير احتفالية تخصيص الطيف الترددي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين
شئون عربية و دولية

ولية عهد النرويج تعتذر لمن "خيبت آمالهم" وسط تدقيق في علاقتها بإبستين
4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أخبار المحافظات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان