إعلان

مصدر بالأوقاف: منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في رمضان

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:41 م 06/02/2026 تعديل في 04:06 م

مكبرات الصوت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم إصدار تعليمات لمديري المديريات الإقليمية بترشيد استخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه سيتم قصر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد على الأذان وإقامة الصلاة، وخطبة الجمعة فقط، ومنع تشغيلها أثناء إذاعة قرآن المغرب والفجر والصلوات وكذلك صلوات التراويح.

وأشار المصدر، إلى أنه فيما يخص مدة صلاة التراويح بالمساجد، فالأمر تحدده كل مديرية على أن يُنسق كل إمام مع رواد المسجد بالاتفاق على عدد الركعات الخاصة بالصلاة.

ونوه المصدر، إلى أنه تم خطة لصلاتي التراويح والعشاء بمساجد "سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والمسجد الكبير والعزيز الحكيم بالمقطم والعلي العظيم بألماظة"، على أن يتولى الإمامة كبار القراء ومتسابقي دولة التلاوة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف مكبرات الصوت شهر رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
مصدر بالأوقاف: منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد
أخبار مصر

مصدر بالأوقاف: منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان