تحرك برلماني عاجل لحل أزمة انتهاء باقات الإنترنت مُبكرًا

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن أداء شركات الاتصالات أصبح محط اهتمام مُكثف من البرلمان، مؤكدًا أن هذا الملف وُضع في مقدمة أولويات اللجنة تماشيًا مع تزايد شكاوى المواطنين.

وأضاف "بدوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اللجنة تحركت رسميًا لمعالجة أزمة انتهاء باقات الإنترنت المُبكر، حيث تم توجيه خطابات للوزير والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات للمطالبة بتوضيح أسباب هذه الظاهرة.

وتساءل رئيس اللجنة: "المستخدم متعاقد على 120 جيجا، هل يحصل عليها كاملة أم تُخصم؟ ولماذا تتبخر؟ هذه الأسئلة يجب أن يُجاب عليها لتتضح الرؤية"، مؤكدًا ضرورة الشفافية في التعامل مع مستخدمي الخدمة.

وأشار إلى أن مشكلة بطء الإنترنت ترجع أساسًا إلى تقادم البنية التحتية في بعض المناطق، موضحًا أن الحل الجذري هو استبدال الكابلات النحاسية القديمة، قائلاً: "من لا يزال يعتمد على النحاس لن يحصل على سرعة إنترنت حقيقية".

كما أشار النائب أحمد بدوي، إلى اجتماع الثلاثاء المقبل بالبرلمان بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، لبحث مشاكل القطاع ومواجهة الشركات بمواقف وآراء الجمهور، مؤكدًا أن اللجنة والبرلمان يمثلان صوت الشارع في هذه القضية الحيوية.