برلمانى: الشارع يترقب أداء مجلس النواب.. ولابد من الشفافية والعدالة في توزيع المنح

كتب : نشأت حمدي

04:11 م 05/02/2026

الدكتور حسام المندوه الحسيني

كتب- نشأت حمدى:

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري يتابع في حالة من الترقب الشديد أعمال المجلس، لقياس مدى تأثيره وما يقدمه من خدمات حقيقية، خصوصا عقب الاستحقاق الأخير الذي شهد أطول انتخابات برلمانية.

وأشار "الحسيني"، إلى موافقة مجلس النواب، في الجلسات الأخيرة على عدد من المنح بموجب الاتفاقيات الدولية مع عدد من الشركاء الدوليين، وبينها طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025.

وتساءل النائب: هل الحكومة قادرة على ترجمة الاتفاقيات الدولية لخطوات تنفيذية حقيقية يشعر بتأثيرها المواطن؟، مؤكدًا أن المنح نتاج مجهود وتعب من القيادة السياسية وزيارات متكررة للرئيس وعقد لقاءات مع كثير من المسئولين، لاسيما الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي وكوريا وغيرها.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بصناعة السيارات الخضراء، أوضح حسام المندوه، أنها مهمة وضرورية للحد من التلوث، ومواجهة الانبعاثات الضارة، قائلا: ولكن في الوقت نفسه أين جهود الحكومة في مواجهة انتشار القمامة؟.

وتابع عضو مجلس النواب: "للأسف الشديد الناس مش عارفة تمشي من انتشار القمامة في الشوارع"، قائلا: علينا ترتيب أولوياتنا حتى يشعر المواطن بنتاج ما تقوم به الدولة من جهود على كافة المستويات.

وشدد الحسيني، على ضرورة المتابعة الدقيقة في تنفيذ هذا المنح، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، مع الأخذ مراعاة العدالة في التطبيق حتى يشعر المواطن بنتائجها.

وطالب عضو مجلس النواب، بالشفافية والعدالة في توزيع المنح بحيث لا تنتهي عند مصالح الجهات المنفذة فقط، بل يجب أن يذهب بشكل مباشر إلى الجهات المستهدفة، مشددا على ضرورة ألا تؤثر المنح على سيادة الدولية وقراراتها من حيث أولوياتها في التنمية.

