عقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة العمل وتحقيق معايير العمل اللائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، بحث دعم منظمة العمل الدولية لوزارة العمل في جهودها الرامية إلى إصدار قانون العمالة المنزلية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة وتنظيم أوضاعها وفقًا للمعايير الدولية.

وتمت مناقشة الإسراع في الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأهمية هذه الاستراتيجية في مواجهة تحديات سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

كما تم استعرض الاجتماع جهود الوزارة في إعداد وإصدار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ودورها في حماية العمال والحد من المخاطر في بيئة العمل.

وأكد وزير العمل، حرص الحكومة على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال، وترحيب وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بما يضمن حماية حقوق الطفل وتعزيز دوره في بيئة آمنة.

وتم الإشارة إلى قرب إطلاق المسح الوطني لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيسهم في توفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة.

وناقش الوزير، أيضًا إجراءات تنظيم الانتخابات النقابية والضوابط المعتمدة خلال مراحلها المختلفة، بما في ذلك التوسع في تطبيق التحول الرقمي، لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات وتحقيق نزاهة العملية الانتخابية وفقًا لأحكام القانون.

وأكد وزير العمل، جدية الوزارة في تطبيق أحكام قانون العمل بما يحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية، مع استعراض نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة لضبط منظومة العمل، والتي ترأس بعضها شخصيًا، لتعزيز الرقابة والانضباط وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار إلى لقائه مع جيلبرت هنجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وتوجيه دعوة رسمية له لزيارة مصر، خلال لقائهما على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات.