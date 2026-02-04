حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4-2-2026، على أغلب مدن ومناطق محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أيضا أن تصل الشبورة لحد الضباب، كما أنه تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

ويشهد الطقس نشاط رياح على مناطق من السلوم - صحراء مطروح، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

​- مطروح الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 19 درجة.

- الطور الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 27 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 25 درجة.