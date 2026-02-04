قال النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة وطن"، إن ما شهده البرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية كان "وقفة نظام" لإعمال صحيح اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لشخص رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي.

وأضاف العطيفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن غرضه من نقطة النظام كان التأكيد على أولوية منح الكلمة لممثلي الهيئات البرلمانية قبل الأعضاء، وهو العرف اللائحي المتبع داخل الجلسات لضمان التعبير عن رؤية الأحزاب بوضوح.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إنه طلب الكلمة للمشاركة في مناقشات قانون المهن الرياضية، إلا أنه انتظر طويلاً بينما تحدث أكثر من 20 نائباً، ليفاجأ بمنح الكلمة لنواب آخرين من داخل هيئته البرلمانية قبل منحه حق الحديث بصفته رئيساً للهيئة.

وذكر أنه استبق حديثه عن موضوع القانون بطلب "تنظيم إجرائي"، خاطب فيه رئيس المجلس بكونه الشخص الأحرص على تنفيذ بنود اللائحة الداخلية، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالترتيب القانوني في توزيع الأدوار بين رؤساء الهيئات والأعضاء.

وأشار إلى أنه لا توجد أي سابق معرفة أو خصومة شخصية بينه وبين رئيس مجلس النواب تدفعه للاعتقاد بوجود "استقصاد" متعمد ضده، مشدداً على أن الأمر لا يتعدى كونه تمسكاً بالإجراءات التنظيمية للجلسة.

واستطرد أن الهدف الأسمى من هذه المداخلات تحت القبة هو إثراء العمل البرلماني وضمان وصول صوت كل قوة سياسية وفقاً لتمثيلها الرسمي، بعيداً عن أي حسابات شخصية، وذلك دعماً لمسار التشريع الوطني.