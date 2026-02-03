إعلان

تصل لـ 26 مليون جنيه.. جوائز مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:18 م 03/02/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

واصل قطاع المعاهد الأزهرية، متابعة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي انطلقت تصفياتها النهائية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية لطلاب المعاهد في الـ 27 من يناير الماضي.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، إذ يتنافس أكثر من (150) ألف متسابق ومتسابقة على جوائز مالية تتجاوز (26) مليون جنيه، ضمن فعاليات تُقام في (27) منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية.

وتقوم على تنفيذ المسابقة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف.

وينشر "مصراوي" جوائز وحوافز مسابقة الأزهر لحفظ القرآن على النحو التالي:

- المتفوقين في المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم وتجويده طبقًا للمسابقات المعتمدة.

أولا.. مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم:

- المركز الأول 24.

- المركز الثاني 20.

- المركز الثالث 16.

- المركز الرابع 12.

ثانيا.. مسابقة وزارة الأوقاف الدولية:

- المركز الأول 18.

- المركز الثاني 14.

- المركز الثالث 10.

- المركز الرابع 6.

ثالثا.. المسابقات الدولية الأخرى المعتمدة:

- المركز الأول 12.

- المركز الثاني 8.

- المركز الثالث 6.

- المركز الرابع 4.

ويشترط في الطلاب الحاصلين على درجات الحافز أو الإعفاء من المصروفات ما يلي:

- أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بأحد المعاهد الأزهرية.

- ألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية.

- ألا يكون الطالب راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

- أن تكون نتائجهم نهائية ومعتمدة من إدارة تلك المسابقة.

- وحال حصول الطالب على أكثر من مركز من المراكز الأربعة الأولى في أكثر من مسابقة منصوص عليها تضاف له الدرجة الأعلى فقط من بين درجات هذه المسابقات.

قطاع المعاهد الأزهرية مسابقة الأزهر السنوية القرآن الكريم 2026

