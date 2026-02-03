كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3-2-2026، على أغلب مدن ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم يشهد انخفاضا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء ومحافظ البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تؤدي الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وأتربة عالقة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن وعواصم الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

​- دمياط الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 09 والعظمى 19 درجة.

- مطروح الصغرى 08 والعظمى 18 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

​

- العريش الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 20 درجة.

​

- الطور الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

​

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

​- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 24 درجة.

- أسيوط: الصغرى 08 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 26 درجة.

​- قنا الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

​- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

​- أسوان الصغرى 11 والعظمى 27 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 05 والعظمى 24 درجة.