تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

البدوي: الحياة السياسية كانت أكثر حرية في عهد الحزب الوطني.. والبرلمان الحالي "فاقد الشرعية الشعبية"

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الحياة السياسية في مصر شهدت مساحات من الحرية أكبر في عهد الحزب الوطني مقارنة بالوضع الحالي، مشيراً إلى أن النظم الانتخابية الحالية تعيق المشاركة السياسية الفعلية.

زاهي حواس يكشف عن "حلمه الكبير" الأخير

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، عن التفاصيل الكاملة للفيلم الوثائقي الدولي الجديد الذي يروي قصة حياته واكتشافاته الأثرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هذا الفيلم هو الثالث من نوعه، وأن إنتاجه استغرق سنوات من التصوير والإعداد.

الصحة تكشف تفاصيل خطة الطوارئ لاستقبال جرحى غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخطة الصحية المصرية الطارئة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي بصورتها الأكثر شمولًا، مشيرًا إلى أنها تشمل نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع قابلية للتوسع وفقًا لتطورات الموقف.

لميس الحديدي الفتح الجزئي لمعبر رفح لا يتناسب مع حجم الكارثة في غزة

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن عودة الحياة جزئيًا لمعبر رفح البري جاءت بعد 636 يومًا أي نحو 21 شهرًا من الإغلاق الخانق لأهل غزة، مشيرة إلى أن الفتح تم بعد ضغوط أمريكية ووساطات مصرية قطرية للدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة المتعلقة بالإغاثة وإعادة الإعمار.

أحمد موسى يكشف حقيقة ظهور اسم أبو الغيط في قوائم إبستين

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة تداول اسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضمن الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، معقبًا بأن هذا الملف أصبح الشغل الشاغل للعالم كله.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن اسم أبو الغيط تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا من قبل بعض الأعداء لنشر الشائعات.