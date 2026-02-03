الصحة تغلق عيادة "أسناني" بمساكن زينهم لعملها بدون ترخيص

أغلقت وزارة الصحة والسكان عيادة "أسناني" المتخصصة في جراحة وتقويم وتجميل الأسنان بمساكن زينهم – بجوار مستشفى المقطم للتأمين الصحي – بعد تشغيلها بدون ترخيص ومخالفتها للاشتراطات الصحية.

وبحسب بيان، جاء الإغلاق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة المركزية للعلاج الحر رصدت إعلانات العيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تفقدتها ميدانيًا لتتأكد من عدم وجود ترخيص، وهو ما يخالف قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وقد تم “تشميع” العيادة بالكامل.

ودعا الدكتور هشام زكي – رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص– المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشأة وتراخيص الأطباء قبل تلقي أي علاج أو إجراء تجميلي، لضمان سلامتهم وجودة الخدمة الطبية.